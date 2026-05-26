今年の「はしか」の感染者数が498人となり、過去10年で最も感染者が多かった2019年に迫るペースで増加しています。感染力が非常に強い「はしか」は、主に空気感染で広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て、肺炎などを起こすこともあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから今月17日にかけて全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は498人となりました。去年の同じ時期と比べると