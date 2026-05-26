ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で、待望のメジャーデビュー。3打数1安打に加え、守備でも好プレーを見せた。試合後には“メジャー流”の洗礼で、チームメイトから祝福を受けるとファンの話題を集めている。西田は2回の守備で本拠地のファンを唸らせた。2死一、二塁で右翼へ強烈なゴロが飛ぶ。前進して捕球し、すかさずバックホーム。本塁に