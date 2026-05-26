【取材の裏側現場ノート】ソフトバンクは王貞治球団会長（８６）のホークスでの歩みを次世代へつなぐ「王レガシープロジェクト」を今年から始動させた。２４日には、歴代監督や球団の発展を支えたレジェンドらが本拠地に集結。王イズムを「文化的遺産」として未来へ手渡す取り組みに本格的に着手した。今月２０日に８６歳となった「世界のホームラン王」は今も底知れない野球愛で満ちあふれている。今年３月に開催されたＷＢＣ