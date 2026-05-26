【カプコン：Steam「ミッドイヤーセール」】 開催期間：6月9日まで カプコンは、Steamにて「ミッドイヤーセール」を開催している。期間は6月9日まで。 本セールでは、同社のダウンロード版PCゲームを最大90％オフの特別価格で販売。対象タイトルには「逆転裁判123＋456 コレクション」や「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics