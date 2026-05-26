２５日のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第６話で、三浦透子演じる新聞記者の雨宮がカラオケで合唱曲「フェニックス」を歌う場面があり、視聴者の涙を誘った。与党幹事長である父から秘書解雇と絶縁を通告された主人公の茉莉（黒木華）が、偶然知り合ったスナックのママ・あかり（野呂佳代）を東京都知事選に担ぎ出し、政権党側と闘う物語。６話では、雨宮と茉莉が知り合った経緯が回顧された。?神待ち?する高校生の雨宮に茉