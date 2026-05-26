猫が『新聞やチラシ』に乗ってくる理由3つ 1.構ってほしいから 飼い主さんが自分を見てくれていないことに気づき、注目してもらいたい一心で、目線の先にある新聞やチラシに乗っているパターンです。 パソコン作業をしている飼い主さんの視界を遮るのも、これによく似た行動。ちまたでは「ネコハラ（ネコハラスメント）」と呼ばれています。 思わず困ってしまう場面もありますが、新聞をそっと猫に被せ