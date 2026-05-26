早くも各地で猛暑日を記録、この夏も災害級の高気温となりそうで、とうとう「酷暑日（最高気温40度以上）」なんて呼び方も生まれた。こんな時は食欲もなくなりグッタリだが、だったらこれはいかがでしょうかと、2026年5月25日放送の「THE TIME,」は「冷やしグルメ最前線」をリポートした。「めんつゆ凍らせ元年」そうめんの上にシャーベット食品ジャーナリストによると、「今年は今までにないようなものを凍らせちゃおうというアイ