タレントのあの（年齢非公表）の「嫌いな芸能人」を巡る騒動の波紋が広がっている。あのが18日深夜放送の「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」との質問に「鈴木紗理奈！」と答えたことに端を発する騒動だ。【もっと読む】鈴木紗理奈以外にもいた…あのちゃんが過去に口にしていた“キライな芸能人”の実名これに対し、鈴木紗理奈（48）は自身のインスタグラムのストーリーズで「共演してな