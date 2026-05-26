バブルなのか、まだまだ上がるのか。日経平均株価がついに6万5000円を突破した。【もっと読む】日経平均6万円突破で“株高狂想曲”をヤバいと感じたら…「米国株」への投資もありなのか？25日の日経平均株価は、前週末比1819円12銭高の6万5158円19銭で取引を終えた。初めて6万5000円台に乗せ、最高値を更新した。はやくも市場では「株価7万円！」と景気のいい声が飛んでいる。その一方、日経平均株価は、ソフトバンクグル