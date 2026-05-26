高支持率をキープしてきた高市内閣だが、とうとう支持率が下がり始めている。大手メディアの5月の世論調査で「横ばい」「微減」傾向が明確になっている。【もっと読む】社民・福島瑞穂代表と高市首相が35年前に共感しあっていた仰天「濃厚セックス対談」の中身読売新聞の世論調査（22〜24日実施）だと、内閣支持率は64％と先月比2ポイントダウン。毎日新聞の調査（23、24日実施）では、前回から3ポイント減の50％と過去最低だ