【朝食】藁焼き（サワラ） 高松では珍しい土鍋ご飯と魚の朝食＆夜はカツオの藁焼きをはじめ創作和食を楽しめるお店が間もなくオープンします。 そのお店は高松市鍛冶屋町の「旦宵どてら」。広々とした店内は中央にオープンキッチンを配し、それを取り囲むようにカウンター席が並びます。 香川県を訪れる国内外からの観光客からしっかり朝食を食べたいというニーズが高かったことや、地元