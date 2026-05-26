女優・戸田恵梨香（37）の勢いが止まらない。【もっと読む】細木数子と闘った作家・溝口敦氏は『地獄に堕ちるわよ』をどう見たか? “女ヤクザ”の手口と正体4月27日に配信開始された占い師の細木数子の人生を描いたNetflix「地獄に堕ちるわよ」は、配信初週日本1位、週間グローバルTOP10入りを果たし、その後も上位をキープし、大ヒット。前クールのTBS系日曜劇場のドラマ「リブート」では、主演の鈴木亮平の向こうを張って