ブライトンが発表イングランド1部ブライトンは、クラブの公式HPで日本代表FW三笘薫が第33節のトッテナム戦で決めたゴールが、プレミアリーグのシーズンベストゴールの候補にノミネートされたと発表した。三笘はこれまで2023-24シーズンのウルヴァーハンプトン戦で決めた独走してのゴールと、2024-25シーズンのチェルシー戦で決めたスーパートラップからのドリブルシュートが、シーズンベストゴール候補にノミネートされており