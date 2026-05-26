シンガー・ソングライターのキタニタツヤが２５日深夜放送のニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン０」（月曜・深夜３時）で番組終了を電撃発表した。「番組からのお知らせがございます」と切り出し、「２０２４年にキタニタツヤの『オールナイトニッポンＸ』としてスタートし、２０２５年から『オールナイトニッポン０』となった当番組でございますが、来月６月２９日の生放送をもって最終回を迎えることになりま