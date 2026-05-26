記事ポイント動画広告を視聴するだけで街中のワイヤレス充電パッドが無料で使える新サービス「POWER SPOT GO(パワスゴ)」が2026年5月より展開を開始利用者・設置施設・広告主の三者それぞれにメリットをもたらす設計で、IoT技術による広告視聴数・利用データのリアルタイム取得に対応J-POWER協賛のもとサービスオフィスやシェアラウンジで実証実験が進み、カフェ・駅・病院など幅広い空間への展開を予定 スマートフォンの充電