２５日、北京舞蹈学院を見学する彭麗媛夫人（中央左）とタマラ夫人（同右）。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京5月26日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は25日午後、国賓として訪中したセルビアのブチッチ大統領に同行したタマラ夫人と北京舞蹈学院を見学した。２５日、北京舞蹈学院を見学する彭麗媛夫人（中央左）とタマラ夫人（同右）。（北京＝新華社記者／翟健嵐）２