俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。物語の中心となる“鮨アカデミー”は、毎回印象的な舞台として登場している。実際に調理ができるほど本格的に作り込まれた空間でありながら、どこか温かさも感じさせる――そんな絶妙な空気感は、どのように生まれたのか。今回は、美術プロデューサーの中村綾香さん、美術デザイナーの安川優紀さんに、鮨アカデミーをはじめとするセ