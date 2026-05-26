◇MLB ドジャースｰロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が60日間の負傷者リストから復帰し今季初出場。第1打席から大活躍です。キケ選手は昨年11月に手術を受け、開幕前の2月から負傷者リスト入り。3Aオクラホマシティ・コメッツでリハビリ出場を続けていました。ようやく復帰しこの日「9番・サード」でスタメン出場。3回、ノーアウト1塁の場面で2球目のインコース低めを振り抜きレ