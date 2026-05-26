5月24日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年1時間特別企画』は、香川県から1時間スペシャルとして、劇団員13人全員が家族という全国でも極めて珍しい大衆演劇団「劇団扇子家」の絆と奮闘の様子を届けた。【映像】総勢13人のファミリー劇団の日常の様子金刀比羅宮のふもとで45年にわたり活動を続ける同劇団には、0歳から86歳までの親子4世代がひしめき合っている。メンバーには、芸歴85年を誇り、劇団で唯一かつらを結