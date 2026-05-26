変額保険、外貨建終身保険、貯蓄型保険…様々な商品がありますが、しっかり仕組みを理解していないと、損をしてしまうことも…。仕組みと判断のポイントを、経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんに解説してもらった。文＝頼藤太希そもそも社会保険に加入している民間保険への加入を考える前に、我々は相応に負担の大きい社会保険料を払って、社会保険に加入している事実を認識しましょう。公的保険と言われますが、大