女優の水沢アキ（71）が25日、自身のインスタグラムを更新。最新の宣材写真を公開した。「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」とつづり、真っ赤な車体に全身白の衣装が映えるショットを複数枚披露。次の投稿では「実は、息子ジュリアンとも撮りました」とつづり、俳優として活動する長男・ジュリアンとの親子ショットも披露した。水沢は1983年に俳優・国広富之と婚約を発表するも、国広の二股交際