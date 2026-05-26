HIPHOP界のレジェンドグループ、ウータン・クランによるツアー『Wu-Tang Forever: The Final Chamber』の日本公演が24日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。“最後の来日公演”として開催され、スペシャルゲストとしてキングギドラ、Awich、般若、\ellow Bucksも出演した同公演のオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真多数】さらばウータン！『Wu-Tang Forever: The Final Chamber』日本公演の模様■オフィシャルレポ