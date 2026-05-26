イメチェンしてさらに魅力を増し、爆モテしている継続メンバー・ゆうか。そんなゆうかを気になっているりおは、2日目、ゆうかに「ゆうかのこと考えてた？」と迫られると、「今いちばん恋愛として見てるかも」とストレートに想いをぶつけるシーンがあった。 【映像】スタイル抜群の水着姿も！イメチェンした爆モテ女子毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン