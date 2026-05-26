「愛猫がごはんを食べてくれない…」多くの飼い主さんが経験するこの問題、実は明確な理由が隠されているのだとか。猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが編み出した「猫ごはんお悩みタイプ診断」から、あなたの猫ちゃんのタイプをチェックしてみましょう。文＝岩崎永治猫の食事パターンには必ず理由がある個性豊かな猫たち。その魅力は性格やしぐさだけでなく、ごはんの食べ方にも色濃く表れます。たとえば、こんな食