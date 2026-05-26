【ロサンゼルス＝帯津智昭】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）が２５日、ロサンゼルスで行われた米大リーグのドジャース―ロッキーズ戦で始球式に臨んだ。マウンドの前で、三浦さんが「ペアだったら、もうこれしかないよね」と事前に話していたリフトを披露。木原さんに持ち上げられた三浦さんが、捕手役のドジャースのデーブ・ロバー