福島、栃木、群馬、新潟の4県に広がる尾瀬国立公園の山開きの式典が26日、群馬側の玄関口の片品村で開かれた。本格的な行楽シーズンの到来を前に、観光客らの安全を祈願した。式典には入山ルートのある福島県檜枝岐村や、新潟県魚沼市の関係者らが参加。「尾瀬山の鼻ビジターセンター」によると、観光客に人気のミズバショウは例年より開花時期が早く、既に見頃を迎えているという。前橋市から登山に訪れた岡崎英一さん（80