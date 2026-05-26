共同研究を巡り便宜を図ってもらった見返りに、東大大学院医学系研究科の元教授ら2人を風俗店などで接待したとして、贈賄罪に問われた一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事引地功一被告（52）に東京地裁は26日、懲役1年、執行猶予3年（求刑懲役1年2月）の判決を言い渡した。池上弘裁判官は、接待相手の元特任准教授吉崎歩被告（47）＝収賄罪で一審有罪＝から当初は負担を気遣われていたが「被告の方が積極的な供与姿勢を示