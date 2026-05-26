お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が25日、ABEMAで公開されたラリージャパン特別企画「愛車のGRヤリスでチョコプラ長田がナビなしでゴールを目指す！」に登場。長田が7台目の愛車として購入し、自身のこだわりが詰まった300馬力超えの国産スポーツカーをお披露目し、その運転姿とともにネット上で反響を集めている。【映像】マットブラック＆エアロで武装の最新愛車（全体あり）今回の企画は、ABEMAラリージャパ