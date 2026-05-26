エボラ出血熱について、「流行の拡大速度が対応を上回っている」と強い危機感を示しました。WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカCDC＝疾病対策センターとのオンライン会合に出席しました。テドロス氏はコンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱について、「流行の拡大速度がわれわれの対応を上回っている」と述べ、感染の発見が遅れ、対応が後手に回っているとの認識を示しました。WHOによりますと、コンゴ民