2026年8月29日（土）、福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催される大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA（ザ・グレイテスト・ロック・フクオカ）』の全ラインナップが決定した。今回新たに出演が発表されたのは、RED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）。これにより、すでに出演が決定していたJOURNEY（ジャーニー）、NIGHT RANGER（ナイト・レンジャー）、BAND-MAID（バンドメイド）、HOUND DOG（ハウンド・ドッ