◆ウェスティンホテル東京の抹茶デザートビュッフェが美しすぎた！モンブラン、ブリュレ、抹茶パフェほかビュッフェオタクが全制覇ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2026年6月30日（火）までの平日限定で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。美しすぎる抹茶スイーツを堪能できると話題です。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと魅惑の抹茶フェアをレ