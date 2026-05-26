人気恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が26日までに自身のブログを更新し、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告した。新居や家族写真を多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】注文住宅の内部を公開した桃これまで桃は、土地探しからハウスメーカー選び、吹き抜けのリビングや子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルーム、玄関など、こだわりを