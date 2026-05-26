女子ゴルフのブリヂストン・レディース（千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C）でプロ2年目の入谷響（20＝加賀電子）が今季初勝利、ツアー通算2勝目を挙げた。最終日は単独首位でスタート。3打リードで迎えた17番パー3でティーショットを右の林に入れてダブルボギーを叩き、2位の吉田鈴との差は1打に縮まった。しかし、重圧のかかる18番パー5で入谷はドライバーを振り切った。球はフェアウエーで弾んだ。この一打で冷静さを取り戻すと3打