中東のペルシャ湾内に取り残されている船舶について、金子国土交通相は26日午前、新たに日本関係の船舶1隻が25日にホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。乗組員の健康状態に問題はなく、船体に異常もないということです。日本船主協会によりますと、この船は外国船籍ですが日本の会社が運航していて、日本人は乗船していないということです。ホルムズ海峡の事実上封鎖により、ペルシャ湾内には当初、45隻の日本関係船舶と日