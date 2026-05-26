【「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトログレー/レトロバイオレット）】 5月27日 発売予定 価格：オープン（参考価格：各3,630円） 「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトログレー） サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新