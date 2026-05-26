俳優イ・オルさんがこの世を去ってから4年が経過した。イ・オルさん（本名イ・ウンドクさん）は2022年5月26日、食道がん闘病の末に58歳で死去した。【画像】整形失敗→“うつ病”で亡くなった女優1983年に舞台俳優としてデビューしたのち、1992年に映画『短い旅の終わり』でスクリーンデビューした故人。その後も『ワイキキ・ブラザーズ』『純愛中毒』『春の日のクマは好きですか？』『潜入』『ファム・ファタール』『光州5・18』