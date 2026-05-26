活動を中断していたSHINeeのキーが、メンバーたちのために特別なプレゼントを用意した。5月25日、SHINeeの公式チャンネルには「輝く少年たち、18回目の誕生日おめでとう」というタイトルの映像が公開された。【注目】「有給休暇だろ」キー、半年ぶり復帰発表も賛否この日、キーはデビュー18周年を迎え、メンバーに内緒でイベントを計画。スタッフたちはコンサート練習前のメンバーたちにフェイクインタビューを行っていたが、その