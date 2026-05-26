名門に激震が走った。現職監督による暴行事件という、前代未聞の事態だ。【写真】「日本名物！」東京ドームの美女ビール売り子NPB・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が5月25日、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えた疑いで逮捕された。報道によると、当時、自宅では長女と15歳の次女が口論を繰り広げており、これを仲裁しようとした阿部監督が激昂し、暴行に至ったという。1部メディアは「首を絞めるなどの行為があった