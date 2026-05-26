BTSのJUNG KOOKが、「マンネ（末っ子）・オン・トップ」に輝いた。韓国の音楽配信プラットフォームBugsは、5月5日から19日まで「マンネ（末っ子）・オン・トップ！グループ内の序列1位！最高の末っ子は誰？」というテーマで投票を実施した。【話題】JUNG KOOK、“食いしん坊スター”1位に！JUNG KOOKは合計93万7777票を獲得した。得票率は59.8%で、圧倒的な支持を受けて1位を獲得した。（写真提供＝OSEN）JUNG KOOKJUNG KOOKはBTS