【S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン】 5月26日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月26日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は8,800円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮