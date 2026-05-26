【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：5月25日12時～5月31日23時59分 当選発表：6月3日12時 予定 指定販売日時：6月6日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月6日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月31日23時59分まで。当選発表は6月3日12時より行なわれる。 今回抽選