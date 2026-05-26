【HG 1/144 Dガンダムファースト（再販）】 予約期間：5月26日11時～5月29日8時 発送：8月予定 価格：2,530円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムファースト」（再販）の予約を5月26日11時から5月29日8時までプレミアムバンダイで受け付ける。価格は2,530円。発送は8月を予定している。 本商品は、コミック「ダブルフェイク アン