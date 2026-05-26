読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルで意気投合した友人。しかし、憧れの先輩の登場をきっかけに、彼女の態度は一変。嫉妬と裏切りが交錯し、やがて思いもよらない形で真実が明らかになります...。憧れの先輩の登場で友人に異変が...大学に入学して間もなく、同じサークルで親しくなった友人がいました。趣味や価値観が驚くほど似ていて、私たちはすぐに打ち解け、毎日のように一緒に過ごすようになったので