東大阪市やその周辺では、費用をかけずに弁護士へ法的トラブルを相談できる機関が複数存在します 法的トラブルを抱え込んでしまい、先が見通せず不安になったとき、寄り添ってくれるのが法律の専門家である弁護士です。東大阪市や周辺地域には、個人の弁護士事務所をはじめ、法テラスや弁護士会、市役所といった複数の機関において、無料の法律相談窓口が設けられています。弁護士に話をきいてもらうことで「何から始めればよい