荒川区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防から解決までを担う法律の専門家です。荒川区および近隣エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の課題を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点が利点です。ただし、無料相談は1回