呉市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルに対して予防段階から解決までを支援する法律の専門家です。呉市および周辺地域では、法律事務所だけでなく、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも無料相談が利用できます。弁護士に相談することで、抱えている問題を整理できたり、解決までの方向性を見出しやすくなったりする点がメリットです。ただし、無料相談は1回