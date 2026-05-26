夏のルームウェアは、着心地だけでなく見た目の可愛さにもこだわりたいですよね♡「gelato pique」から2026年5月29日（金）に登場する「SEA ANIMALS COLLECTION」は、シロクマやラッコ、あざらしなど海の仲間たちをモチーフにした、見ているだけで癒やされるコレクション。接触冷感のひんやり素材を採用したルームウェアから雑貨、Sleepシリーズまで豊富にそろい、家族みんなで夏を楽しめるラインア