鳥取県は26日、2025年3月に県立の障害児入所施設で難病「筋ジストロフィー」を患っていた14歳の入所者が入浴後の移動中にストレッチャーから転落、その後死亡した事故で、遺族に2600万円の損害賠償金を支払い和解すると明らかにした。関連議案を6月県議会に提出する。事故は「県立総合療育センター」（同県米子市）で起きた。入所者が看護師2人に介助されて入浴した後、ストレッチャーに移る際に転落して左脚を骨折。施設内で