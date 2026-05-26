JR東海は26日、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、静岡市で住民説明会を開いた。静岡県の有識者専門部会に了承されたJRの水資源や生態系の環境保全策などを紹介。県は着工容認の条件に保全策への自治体や住民の理解を挙げており、JRは6月にかけ大井川周辺の他の8市2町でも説明会を開催する。この日は静岡市内の商工会議所の会議室にパネルを展示し、JRの社員が住民に個別で案内する形式で実施。県の担当者も参加し、