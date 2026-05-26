【ロサンゼルス＝増田知基】北中米で来月始まるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）で、開催国の一つであるメキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２５日、同国北西部ティフアナにイラン代表のベースキャンプ地を設けると発表した。当初キャンプ地を予定していた米国側から、変更の依頼があったという。ＡＰ通信は２３日、中東情勢などを理由に、イラン代表のキャンプ地の変更を報じていた。シェインバウム氏は２５日の